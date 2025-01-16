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رئيس الوزراء الكندي: نشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الكبيرة للمساعدة في تحقيق الاتفاق

Lebanon 24
16-01-2025 | 01:30
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