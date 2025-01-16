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الحرس الثوري الإيراني: فرض وقف إطلاق النار على الكيان الإسرائيلي يعتبر هزيمة له ونصرا مبينا وعظيما لفلسطين

Lebanon 24
16-01-2025 | 01:35
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