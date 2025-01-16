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القناة 7 الإسرائيلية: عشرات نشطاء اليمين الإسرائيلي يتظاهرون ضد صفقة التبادل ويغلقون مدخل مدينة القدس

Lebanon 24
16-01-2025 | 02:37
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القناة 7 الإسرائيلية: عشرات نشطاء اليمين الإسرائيلي يتظاهرون ضد صفقة التبادل ويغلقون مدخل مدينة القدس
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