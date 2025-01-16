النائب أسامة سعد من مجلس النواب: على الحكومة أن تحبط مساعي العدو في لبنان وعليها أن تؤكد انحيازها المطلق للغالبية العظمى من اللبنانيين وتؤمن لهم الحقوق والعدالة

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