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القيادي في حماس عزت الرشق: حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء (الميادين)
Lebanon 24
16-01-2025
|
04:02
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