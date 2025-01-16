عبدالرحمن البزري من مجلس النواب: الثقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يجب أن تكون دافعاً لتشكيل حكومة ترقى إلى تطلعات المواطنين ولمواجهة التحديات الكبرى

Lebanon 24