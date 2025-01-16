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عبدالرحمن البزري من مجلس النواب: الثقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يجب أن تكون دافعاً لتشكيل حكومة ترقى إلى تطلعات المواطنين ولمواجهة التحديات الكبرى

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:19
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