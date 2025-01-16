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الدفاع المدني في غزة: 71 شهيدا وأكثر من 200 مصاب منذ لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:31
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