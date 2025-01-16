Advertisement

أخبار عاجلة

النائب ميشال ضاهر من مجلس النواب: يجب أن يكون هناك خطة لاعادة أموال المواطنين ولو كانت طويلة الامد

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب ميشال ضاهر من مجلس النواب: يجب أن تكون الحكومة حكومة كفاءات ولا نريد أن يعود الوزير إلى مرجعيته
lebanon 24
16/01/2025 13:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال ضاهر من مجلس النواب: طلبنا واحد وهو بناء الدولة ومواقفي ليست مستجدة
lebanon 24
16/01/2025 13:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جميل السيد من مجلس النواب: طلبت من الرئيس المكلف معالجة الواقع الحالي في لبنان وقلت له أنّ المواطنين يعولون على المرحلة الجديدة
lebanon 24
16/01/2025 13:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب مارك ضو من مجلس النواب: تمنينا على الرئيس المكلف ان تكون الحكومة اصغر حكومة ممكنة على ان لا يكون فيها حزبيين واي محاصصة حزبية بل التركيز على مسألة المهام المطلوبة منها
lebanon 24
16/01/2025 13:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:01 | 2025-01-16
05:56 | 2025-01-16
05:54 | 2025-01-16
05:54 | 2025-01-16
05:52 | 2025-01-16
05:41 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24