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وزير خارجية سوريا: ملتزمون باتفاقية 1974 التي تنص على وضع قوات فصل بين أراضينا وحدود إسرائيل

Lebanon 24
16-01-2025 | 04:56
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