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الخارجية الروسية: نأمل أن يهيئ تنفيذ الصفقة الظروف لعودة كافة النازحين إلى غزة وبدء عملية الإعمار

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:09
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