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سكاف: سأكون بجانب العهد وتمنيت ان يأتي البيان الوزراي نسخة تنفيذية عن خطاب القسم

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:14
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سكاف: تمنيت ان يكون البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم
lebanon 24
16/01/2025 13:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غسان سكاف من بعبدا: اعربت لفخامته عن دعمي المطلق لمسيرة العهد وتمنياتي ان يتحول خطاب القسم الى بيان وزاري
lebanon 24
16/01/2025 13:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجمهورية القوية" والنائب كميل شمعون: سميّنا نواف سلام والمطلوب منه أوّلاً تنفيذ خطاب القسم ونُصّر على أنّ يكون هذا الخطاب البيان الوزاريّ للحكومة
lebanon 24
16/01/2025 13:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: قلقون من الذهاب إلى اختلاف وكسر فريق على حساب فريق وهذا لن يسهّل بداية العهد بل سيوصلنا إلى أزمة ونتمنى التفاهم على رئيس إصلاحي يشكّل فريقًا يتوافق مع خطاب القسم
lebanon 24
16/01/2025 13:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
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