النائب شربل مسعد بعد لقائه نواف سلام: اقترحت استحداث وزارة التخطيط وطلبت اعتماد مبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب" واعتماد معيار الكفاءة وقسم رئيس الجمهورية هو خارطة الطريق

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