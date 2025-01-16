Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر مطّلع لـ"الشرق": وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل لوضع آلية لتشغيل معبر رفح

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مطلع لـ"الشرق": حماس سلمت القاهرة قائمة أولية لأسرى إسرائيليين أحياء
lebanon 24
16/01/2025 15:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية لـ"سكاي نيوز": جولات مكثفة من محادثات غزة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التهدئة
lebanon 24
16/01/2025 15:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الشرق": مسألة بقاء القوات الأميركية في سوريا متروكة للرئيس المقبل
lebanon 24
16/01/2025 15:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: الوضع الحالي في مكافحة الفساد لا يزال "خطيرا ومعقدا" (الشرق)
lebanon 24
16/01/2025 15:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:06 | 2025-01-16
07:49 | 2025-01-16
07:48 | 2025-01-16
07:39 | 2025-01-16
07:35 | 2025-01-16
07:26 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24