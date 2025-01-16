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هيئة البث الإسرائيلية: تأخر إعلان نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب الأزمة مع سموتريتش
Lebanon 24
16-01-2025
|
05:28
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