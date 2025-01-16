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النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء الرئيس المكلّف نواف سلام: تمنّيتُ من الرئيس المكلف تشكيل حكومة سريعة تتضمن وجوهًا جديدة توحي بالثقة وتخصيص مشاريع إنمائية لطرابلس
Lebanon 24
16-01-2025
|
05:52
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