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النائب عبد الكريم كبارة بعد لقاء الرئيس المكلّف نواف سلام: تمنّيتُ من الرئيس المكلف تشكيل حكومة سريعة تتضمن وجوهًا جديدة توحي بالثقة وتخصيص مشاريع إنمائية لطرابلس

Lebanon 24
16-01-2025 | 05:52
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