Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: حزب سموتريتش "الصهيونية الدينية" يعلن معارضته للصفقة دون إعلان الاستقالة من الحكومة بعد انتهاء اجتماع للحزب

Lebanon 24
16-01-2025 | 06:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معاريف": اجتماع الحكومة الإسرائيلية غدا في الشمال لا يزال قائما على الرغم من خرق "حزب الله" قرار وقف إطلاق النار
lebanon 24
16/01/2025 15:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 14 الإسرائيلية" عن ضابط كبير: كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة
lebanon 24
16/01/2025 15:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير يخوض محادثات مع مستشاري سموتريتش في محاولة لإقناعه بالاستقالة من الحكومة
lebanon 24
16/01/2025 15:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان بعد اجتماع "الجمهوريّة القويّة" بالرئيس المكلف نواف سلام: مطلبنا الأساسي قبل الأحجام والحصص أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة منها "جيش وشعب ومقاومة"
lebanon 24
16/01/2025 15:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2025-01-16
08:06 | 2025-01-16
07:49 | 2025-01-16
07:48 | 2025-01-16
07:39 | 2025-01-16
07:35 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24