وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي من عين التينة: اتفاق غزة جاء بشكل حاسم لأن البديل هو الاستمرار بالكارثة وندعو الى تطبيق الاتفاق وادخال المساعدات الى قطاع غزة

Lebanon 24