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وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي من عين التينة: اتفاق غزة جاء بشكل حاسم لأن البديل هو الاستمرار بالكارثة وندعو الى تطبيق الاتفاق وادخال المساعدات الى قطاع غزة
Lebanon 24
16-01-2025
|
06:31
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