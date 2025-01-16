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"رويترز": الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:15
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