وزير الخارجية الاردنية: نثمن الجهود الكبيرة التي قام بها دولته واستمعت منه الى تفاؤله بالمرحلة المقبلة ليعيد لبنان الاعمار وبناء المؤسسات وليحافظ على امنه واستقراره

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