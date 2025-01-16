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وزير الخارجية الاردنية: نثمن الجهود الكبيرة التي قام بها دولته واستمعت منه الى تفاؤله بالمرحلة المقبلة ليعيد لبنان الاعمار وبناء المؤسسات وليحافظ على امنه واستقراره

Lebanon 24
16-01-2025 | 07:26
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