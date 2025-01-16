Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في دردشة مع الصحافيين: اذا تشكلت الحكومة في وقت قريب فإنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية ستكون في موعدها

Lebanon 24
16-01-2025 | 08:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى البرلمان للقاء رئيس الحكومة المكلف نواف سلام
lebanon 24
16/01/2025 17:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب مارك ضو من مجلس النواب: تمنينا على الرئيس المكلف ان تكون الحكومة اصغر حكومة ممكنة على ان لا يكون فيها حزبيين واي محاصصة حزبية بل التركيز على مسألة المهام المطلوبة منها
lebanon 24
16/01/2025 17:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من بعبدا: مع انتخاب الرئيس هناك بداية جديدة وامل جديد
lebanon 24
16/01/2025 17:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية مع انطلاق الاستشارات النيابية
lebanon 24
16/01/2025 17:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:09 | 2025-01-16
10:05 | 2025-01-16
10:02 | 2025-01-16
10:00 | 2025-01-16
09:51 | 2025-01-16
09:50 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24