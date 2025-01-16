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بو صعب: الحكومة الجديدة لن تكون تقليدية على شكل الحكومات السابقة وستكون مزيجاً بين الإختصاص وشيء من المعرفة السياسية على ما أظن

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:03
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