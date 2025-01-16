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رئيس وزراء قطر: على اسرائيل "الانسحاب فورا" من المنطقة العازلة في سوريا

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:18
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