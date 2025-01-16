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النائب ملحم خلف بعد لقائه نواف سلام: من المفيد تسمية هذه الحكومة بحكومة ترميم الشرعية الوطنية ولا يمكن أن نعود إلى زمن تعطيل المؤسسات والسلطات

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:50
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