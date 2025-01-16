Advertisement

أخبار عاجلة

خلف: من غير المقبول أن تأتي أي حكومة للتصفيق لبعض القوى وترك شعبنا بهذه المآسي ويجب أن يكون الإنسان أولى أولوياتها

Lebanon 24
16-01-2025 | 09:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عماد الحوت: تحدّثنا عن القيم وهي أساسية ويجب عدم المسّ بها وضرورة عدم أخذ مجتمعنا إلى الفوضى التي لا نعرف كيف تنتهي وبقدر ما سيكون برنامج الحكومة واعدًا بقدر ما سنكون مساعدين
lebanon 24
16/01/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيّة: نحن وللمرة الأولى أمام موجة تفاؤلية في البلد وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة وسنقوم بكل ما بوسعنا لإنجاح العهد والحكومة
lebanon 24
16/01/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب مارك ضو من مجلس النواب: تمنينا على الرئيس المكلف ان تكون الحكومة اصغر حكومة ممكنة على ان لا يكون فيها حزبيين واي محاصصة حزبية بل التركيز على مسألة المهام المطلوبة منها
lebanon 24
16/01/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب من مجلس النواب: نمط تأليف الحكومة سيكون مختلف عن عمليات التأليف في السابق وتمنيت عليه ان لا يكون التأليف على نمط المحاصصة
lebanon 24
16/01/2025 19:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:04 | 2025-01-16
12:02 | 2025-01-16
12:02 | 2025-01-16
12:00 | 2025-01-16
11:58 | 2025-01-16
11:57 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24