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يديعوت أحرونوت: التقديرات تشير إلى أنه لا يزال من الممكن الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده رئيس وزراء قطر

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:00
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