17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية المصرية تشدد على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى
Lebanon 24
16-01-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الصينية: نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بفعالية وأن يؤدي إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاق بفعالية وأن يؤدي إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة
16/01/2025 19:10:41
16/01/2025 19:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وماكرون ناقشا الحاجة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وماكرون ناقشا الحاجة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
16/01/2025 19:10:41
16/01/2025 19:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: على الحكومة اللبنانية منح تفويض واضح للجيش لتنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: على الحكومة اللبنانية منح تفويض واضح للجيش لتنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار
16/01/2025 19:10:41
16/01/2025 19:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر: للبدء "دون تأخير" في تنفيذ اتفاق غزة
Lebanon 24
مصر: للبدء "دون تأخير" في تنفيذ اتفاق غزة
16/01/2025 19:10:41
16/01/2025 19:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
Lebanon 24
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
13:08 | 2025-01-15
15/01/2025 01:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في دمشق... شاهدوا ما حصل بين سكان حيّ مسيحيّ ومسلّحين
06:43 | 2025-01-16
16/01/2025 06:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال داخل مستشفى وتدخّل الجيش... هذه تفاصيل ما جرى
Lebanon 24
إشكال داخل مستشفى وتدخّل الجيش... هذه تفاصيل ما جرى
07:56 | 2025-01-16
16/01/2025 07:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري بين برّي ونواف سلام
Lebanon 24
هذا ما يجري بين برّي ونواف سلام
12:50 | 2025-01-15
15/01/2025 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالٌ إسرائيلي بـ"لبنانيين".. هذا ما ورد فيه!
Lebanon 24
إتصالٌ إسرائيلي بـ"لبنانيين".. هذا ما ورد فيه!
13:01 | 2025-01-15
15/01/2025 01:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:04 | 2025-01-16
الصحة العالمية: 10 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء القطاع الطبي بغزة
12:02 | 2025-01-16
سلام اتصل بعون ووضعه في أجواء نتائج الاستشارات النيابية مؤكداً له أنه سيزوره غداً بعد لقائه المرتقب مع برّي (MTV)
12:02 | 2025-01-16
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة خلال السنوات المقبلة تتطلّب 10 مليارات دولار
12:00 | 2025-01-16
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام غادر مجلس النواب من دون الادلاء باي تصريح في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة
11:58 | 2025-01-16
شارل عربيد من مجلس النواب: الوحدة الوطنية في لبنان أهم شيء والطريق للخروج من الأزمة واضح جدًا
11:57 | 2025-01-16
شارل عربيد بعد لقائه على رأس وفد من المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعد لقائه الرئيس نواف سلام: نتمنى انتقاء وزراء لديهم الكفاءة والنزاهة الكافية ويعرفون بادارة الدولة للذهاب سريعاً الى حكومة منتجة
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
16/01/2025 19:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
16/01/2025 19:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
16/01/2025 19:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24