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سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: نأمل في المضي قدما وطرح الاتفاق على المجلس الوزاري وتنفيذه في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:24
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