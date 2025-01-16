النائب ياسين ياسين بعد لقائه نواف سلام: تحدثنا عن الموازنات السابقة التي لم تُقرّ في وقتها وعن استقلالية القضاء والخدمات الصحية والتربوية والبنى التحتية والكهرباء والاصلاح السياسي في المؤسسات

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