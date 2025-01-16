النائب سيزار ابي خليل للـLBCI: نحن كنا مساهمين اساسين بتسمية الرئيس المكلف ونرى انه قادر على تنفيذ خطاب القسم وسندعم كل خطوة بالاتجاه الصحيح ومعارضة كل خطوة لا نراها مناسبة

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