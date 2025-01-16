لقاء عون وسلام ارجأ حتى يوم غد وسيتم الاستعاضة عنه باتصال هاتفي بين الرجلين بانتظار ما سيؤول اليه الاجتماع مع الرئيس نبيه بري غدا (LBCI)

Lebanon 24