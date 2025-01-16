النائب نبيل بدر بعد اجتماع كتلة "لبنان الجديد" مع نواف سلام: تسمية سلام جاءت عن طريق مشاورات داخلية واقتناع بضرورة التغيير ولا يجب أن تنسب أي كتلة لنفسها الفضل بالتغيير

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