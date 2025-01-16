النائب نعمة افرام بعد لقائه نواف سلام: نقلنا للرئيس المكلف رغبتنا بعدم تضييع هذه الفرصة في ظل التغيير الكبير في المنطقة وبحثنا في أمور بنيوية لا سيما القانون الانتخابي

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