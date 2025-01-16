عماد الحوت: تحدّثنا عن القيم وهي أساسية ويجب عدم المسّ بها وضرورة عدم أخذ مجتمعنا إلى الفوضى التي لا نعرف كيف تنتهي وبقدر ما سيكون برنامج الحكومة واعدًا بقدر ما سنكون مساعدين

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