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ميشال المر من مجلس النواب: الرئيس سلام كان واضحًا بعدم إقصاء أي مكون وهذا ما نريده أساسًا وعلى الكتل الآن التفكير بإعادة بناء الدولة

Lebanon 24
16-01-2025 | 11:46
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