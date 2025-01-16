Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة خلال السنوات المقبلة تتطلّب 10 مليارات دولار

Lebanon 24
16-01-2025 | 12:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: مستشفيات غزة أصبحت مرة أخرى ساحات قتال والنظام الصحي يواجه تهديدا خطيرا
lebanon 24
16/01/2025 21:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: نطالب بحماية جميع العاملين في المجال الصحي والمرضى والمرافق الصحية في قطاع غزة
lebanon 24
16/01/2025 21:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الهجمات على مستشفى كمال عدوان والقطاع الصحي في غزة تحرم الناس من الرعاية المنقذة للحياة
lebanon 24
16/01/2025 21:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: الوضع في غزة لا زال مزريا ويتم تفكيك القطاع الصحي بشكل منهجي ودفعه إلى نقطة الانهيار
lebanon 24
16/01/2025 21:07:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2025-01-16
13:54 | 2025-01-16
13:50 | 2025-01-16
13:37 | 2025-01-16
13:24 | 2025-01-16
13:20 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24