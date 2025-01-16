Advertisement

أخبار عاجلة

القناة ١٢ الإسرائيلية: سموتريتش يطالب نتنياهو بضمانات مكتوبة بشأن مواصلة الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة

Lebanon 24
16-01-2025 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: المفاوضات مستمرة بشأن غزة وتجري مناقشات حول المرحلة الأولى من الصفقة
lebanon 24
16/01/2025 21:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد مشاورات الليلة مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن تطورات الصفقة
lebanon 24
16/01/2025 21:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: مفاوضات غزة لم تصل لطريق مسدود والنقاشات قائمة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة
lebanon 24
16/01/2025 21:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 14 الإسرائيلية" عن ضابط كبير: كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة
lebanon 24
16/01/2025 21:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2025-01-16
13:54 | 2025-01-16
13:50 | 2025-01-16
13:37 | 2025-01-16
13:24 | 2025-01-16
13:20 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24