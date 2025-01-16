Advertisement

أخبار عاجلة

الجديد: التنسيق مكثّف ومستمر بين حركة أمل وحزب الله واللقاءات بينهما لم تنقطع والموقف موحّد بشأن ملف التأليف

Lebanon 24
16-01-2025 | 13:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء اجتماع موفدي حركة أمل وحزب الله بـقائد الجيش جوزاف عون (العربية)
lebanon 24
16/01/2025 21:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي
lebanon 24
16/01/2025 21:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد التقى وفدا مشتركًا من حزب الله وحركة أمل
lebanon 24
16/01/2025 21:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: حماس وإيران وحزب الله كلهم أصبحوا ضعفاء بفضل جهود الولايات المتحدة
lebanon 24
16/01/2025 21:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2025-01-16
13:54 | 2025-01-16
13:50 | 2025-01-16
13:37 | 2025-01-16
13:24 | 2025-01-16
13:14 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24