النائب ابراهيم منيمنة: ترشحي إلى رئاسة الحكومة كان بهدف خلق زخم معين حول اسم جامع وكان بالتنسيق مع نواف سلام ووصلنا إلى هدفنا والترشح أدى نتيجته

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