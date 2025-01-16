Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: إطلاق سراح الرهائن ظل غير ممكن لفترة طويلة حتى تدخلنا وغيرنا مسار المفاوضات بسرعة وبايدن لم يفعل شيئا

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: ترامب بدأ في اليومين الماضيين بالتدخل شخصيا في قضية إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
17/01/2025 01:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: من الأفضل إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيب ترامب
lebanon 24
17/01/2025 01:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل 20 كانون الثاني المقبل فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط
lebanon 24
17/01/2025 01:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
النمسا: إعلان وقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن يبعثان الأمل والارتياح في إمكانية انتهاء معاناة جميع الأطراف الآن
lebanon 24
17/01/2025 01:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2025-01-16
18:28 | 2025-01-16
18:27 | 2025-01-16
18:18 | 2025-01-16
18:17 | 2025-01-16
18:07 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24