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علي حسن خليل: الطائفة الشيعية ليست مهزومة ولا تريد إقصاء أحد وترفض أن يقصيها أحد وحريصون على التلاقي مع جميع الناس على قاعدة احترام اتفاق الطائف بكل مندرجاته (MTV)

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:19
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دريان: أملنا كبير بطي صفحة الماضي بأوجاعه وآلامه وأملنا كبير بأن نبدأ ببناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحكيم الدستور واتفاق الطائف والمحافظة على العيش المُشترك بين اللبنانيين لأنه بذلك ينخرط الجميع في مشروع دولة المواطنة
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