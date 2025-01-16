Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14 الإسرائيلية: بدء اجتماع نتنياهو وسموتريتش لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: تأخر إعلان نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب الأزمة مع سموتريتش
lebanon 24
17/01/2025 01:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12الإسرائيلية: يبدو أن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون الليلة والإعلان غدًا
lebanon 24
17/01/2025 01:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المحاولة الأخيرة.. نتنياهو يحاول عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
17/01/2025 01:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال "غير مكتمل"
lebanon 24
17/01/2025 01:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2025-01-16
18:28 | 2025-01-16
18:27 | 2025-01-16
18:18 | 2025-01-16
18:17 | 2025-01-16
18:07 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24