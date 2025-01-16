عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ٢٦٠ من أصحاب المؤبدات و٤٠٠ من ذوي الأحكام العالية و ١٠٠٠ من غزة اعتقلوا بعد الـ7 من تشرين الاول (سكاي نيوز)

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