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منسّق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد

Lebanon 24
16-01-2025 | 17:37
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