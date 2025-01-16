Advertisement

أخبار عاجلة

شركة "سبيس أكس" تطلق النموذج السابع لصاروخ اختباري لنشر أقمار صناعية في الفضاء

Lebanon 24
16-01-2025 | 17:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سبيس إكس" تطلق أول قمر صناعي لـ"بيرقدار" التركية
lebanon 24
17/01/2025 04:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"توقفوا عن توظيف البشر": شركة ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي تطلق حملة مثيرة للجدل
lebanon 24
17/01/2025 04:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": صور أقمار صناعية تظهر طائرات شحن روسية في مطار بسوريا تستعد لنقل معدات ثقيلة وطائرات "هليكوبتر" بعد تفكيكها
lebanon 24
17/01/2025 04:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الفضاء الأوروبية تُخطّط لاستحداث منظومة أقمار صناعية لتزويد الأرض بالإنترنت
lebanon 24
17/01/2025 04:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:44 | 2025-01-16
18:35 | 2025-01-16
18:28 | 2025-01-16
18:27 | 2025-01-16
18:18 | 2025-01-16
18:17 | 2025-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24