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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: اتفاق غزة سيحظى بموافقة الحكومة وسيبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع

Lebanon 24
16-01-2025 | 17:52
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