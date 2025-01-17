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رويترز عن وزير الخارجية العراقي: بغداد مستعدة للمساعدة في تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران إذا طلب منها ذلك

Lebanon 24
17-01-2025 | 01:58
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