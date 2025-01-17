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وزير الخارجية المصري يبدي أمله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى استعادة الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر (سكاي نيوز)
Lebanon 24
17-01-2025
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02:23
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