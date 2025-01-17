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واللا عن مصادر حكومية: التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو وسموتريتش والأزمة بينهما بشأن الصفقة في طريقها نحو الحل

Lebanon 24
17-01-2025 | 02:34
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