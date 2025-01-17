Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأمن الإسرائيلي: قراري إلغاء أوامر الاعتقال بحق المستوطنين رسالة واضحة لتعزيز الاستيطان في مواجهة التحديات الأمنية

Lebanon 24
17-01-2025 | 02:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يلغي أوامر الاعتقال الإداري بحق عدد من المستوطنين من الضفة الغربية ويطلق سراحهم (الحرة)
lebanon 24
17/01/2025 12:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: لم أتراجع عن قرار إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين والأخبار التي نقلت بهذا الشأن كاذبة
lebanon 24
17/01/2025 12:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أن بلاده لن تقبل عودة حماس لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
lebanon 24
17/01/2025 12:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: أرحب بالاتفاق وسعيد لأن الاعتبارات الوطنية والأمنية تغلبت هذه المرة على المصلحة السياسية
lebanon 24
17/01/2025 12:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:22 | 2025-01-17
05:16 | 2025-01-17
05:16 | 2025-01-17
05:13 | 2025-01-17
04:44 | 2025-01-17
04:43 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24