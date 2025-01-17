Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الإيرانية: وزير الخارجية الإيراني يقول خلال اتصال هاتفي مع قيادي في حماس إن طهران ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية

Lebanon 24
17-01-2025 | 02:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أسعد حسن الشيباني ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية (وكالة الأنباء الإماراتية)
lebanon 24
17/01/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبدي أمله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى استعادة الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/01/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي التقى في دمشق بالرئيس بشار الأسد وناقشا التطورات في المنطقة
lebanon 24
17/01/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية فرنسا ناقشا خلاله المستجدات الإقليمية
lebanon 24
17/01/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:22 | 2025-01-17
05:16 | 2025-01-17
05:16 | 2025-01-17
05:13 | 2025-01-17
04:44 | 2025-01-17
04:43 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24